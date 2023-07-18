Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции

Кабмін призначив головою Національної поліції Івана Вигівського, який за пів року пройшов "випробувальний термін" на посаді в. о. керівника поліції.

Як і очікувалося, призначення відбулося без конкурсу, попри заклики громадськості. Обґрунтування – законом поки не визначено процедури конкурсного відбору перед призначенням.

І хоч у кулуарах про Вигівського можна почути схвальні відгуки щодо професійності та справедливості, отримати йому політичну незалежність за такої системи Нацполу буде вкрай важко. Крім того, усі наступні закупівлі люксових авто або ж багатомільйонні тендери на ремонти та утеплення відділень у регіонах під час війни, що ми вже прослідковуємо, битиме безпосередньо по репутації.

Очікування від нового керівника поліції – не нижчі, ніж від міністра МВС. Адже він, по факту, має запустити реформу Нацполу, що чимось нагадує ситуацію з пилянням гілки, на якій сидиш.

У чому громадськість може бути партнером для нового голови Нацполу Вигівського?

Перше – розробка конкурсної процедури обрання для призначень на вищі посади в поліції.

Згідно з Державною антикорупційною програмою, розробка законопроєкту про конкурси на керівні посади в поліції стартує з серпня 2023 року. Вже до грудня 2023-го текст законопроєкту має бути готовим і проходити процедури обговорень.

Це буде лакмусом для керівника поліції, який демонструватиме свідоме затягування чи, навпаки, долучення до процесу всіх зацікавлених сторін.

Зокрема, на виході у складі конкурсної комісії з обрання керівників до Нацполу мають бути представники міжнародників, а також антикорупційних організацій та інституцій. Це підвищить прозорість конкурсної процедури, а також знизить ризики вертикальних призначень, коли умови конкурсу прописуються "під себе".

Важливо, щоб детальна конкурсна процедура була легалізована саме на законодавчому рівні, а не як за часів Авакова. В інакшому разі, коли процедуру прописуватиме Кабмін, це зробить поліцію і надалі залежним від Уряду органом. Адже в будь-який момент рішенням Кабміну конкурси можуть "спростити" чи оновити умови.

Тільки прозорий конкурс зможе посилити керівника Нацполу і дати йому більшу політичну незалежність, яку, наприклад, мають НАБУ і САП.

Друге – запуск конкурсів у регіонах.

Першим "тестом" нової конкурсної процедури може бути відбір керівництва регіональних підрозділів поліції.

Досі це відбувалося виключно як підвищення серед заступників, однак ще частіше – як ротації з регіонів, що нагадує футбол.

Для запуску прозорих конкурсів на вищі посади Нацполу в регіонах повинні бути розроблені аналогічні процедури, як і щодо керівника Нацполу – з незалежними конкурсними комісіями та перевіркою на доброчесність.

Третє, перевірка на доброчесність.

ДАП передбачено, що доброчесність визначатиметься як один із критеріїв, яким має відповідати поліцейський, який претендує на вищу посаду.

А як щодо тих, кого приймають на "нижчі" посади, або ж тих, хто вже працює в поліції? Перевірку на доброчесність мають пройти всі працівники Національної поліції.

Важливо її зробити не формальною, як було під час атестації поліції за "реформи" Авакова, коли назад до поліції через суди почали повертатися звільнені "міліціонери", та з якісно прописаною процедурою.

Перевірка на доброчесність повинна відбуватися не за нижчими умовами, як оцінювання Громадською радою доброчесності та Вищою кваліфікаційною комісією перед призначенням суддів. Тест має включати як перевірку доходів та законності майна поліцейського та його сім'ї, так і моніторинг способу життя, поведінки, дотримання морально-етичних норм тощо.

Наприклад, для відстороненого в. о. начальника Старосинявського відділу поліції на Хмельниччині Сергія Бондара, який у нетверезому стані спочатку перевищував повноваження, а потім бився головою об капот службового авто, цю перевірку було б пройти складно.

До речі, для початку моніторингу і аби це не було шоком у майбутньому при комплексних перевірках на доброчесність, вже необхідно повертати обов'язок декларування доходів та публічний доступ до декларацій. Нагадаю – це одна з пріоритетних рекомендацій G7, яка має бути виконана до 30 вересня 2023 року.

Вже зараз зрозуміло, що у майбутньому конкурси на керівництво Нацполу будуть. Якщо на початковому етапі це й відтягуватиме сама поліція, громадськість адвокатуватиме конкурси через міжнародних партнерів, із якими зараз є чітке і спільне бачення.

Крім того, реформа правоохоронного блоку залишається однією з 7 вимог Єврокомісії, оцінку з чого складатимемо вже у вересні.

Поки ж, за усним попереднім фідбеком, "необхідно посилити систему боротьби з відмиванням грошей" у боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та реформуванням правоохоронних органів.

Мартина Богуславець

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