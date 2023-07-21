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Мария Берлинская
руководитель Центра поддержки аэроразведки

"Крайний цинизм": что не так с заявлением Минобороны о производстве дронов

Пятница, 21 июля 2023, 18:50

Знаєте, що таке крайній цинізм?

Це коли виходить новина на УП: "Міністерство Оборони похвалилось виробництвом дронів".

Той момент, коли краще тихо розчинятись під плінтусом, ніж чимось "хвалитись".

Коли до свого народу ставляться як до ідіотів: "Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів".

Ну бо хто ж там буде розбиратись?

"Тисячі" – звучить серйозно!

Ок, ви таки доб'єтесь, що я напишу розгорнутий, детальний матеріал, як Міноборони (далі – МО) про*рало цю галузь. Причому всі попередні команди МО теж.

А поки ось вам дуже коротке пояснення на п'ять пунктів про цю новину.

Просто тому, що не люблю, коли мій народ тримають за ідіотів. Тим паче зараз.

  1. В день на фронті може бути втрачена добра сотня розвідувальних дронів. І навіть більше. Будь-яких – від Мавіків до Байрактарів. Тому що така інтенсивність війни.
  1. Отже, включивши просту арифметику, бачимо, що тисячі – це те, що втрачається за місяць. І це лише розвідувальних апаратів.
  1. Якщо ми говоримо про ударні – їх потрібні сотні тисяч. Адже фактично це високоточні снаряди, які дають ефект, коли немає снарядів артилерії. А ще краще, коли працюють одночасно. Про снарядний голод на фронті, думаю, всі знають.
  1. Орієнтовно з жовтня 2021 року вся західна преса била в дзвони: "Путін збирається напасти на Україну".

    Тобто навіть кухарі та двірники по всьому світу були поінформовані. Вже не кажучи про міністрів оборони. Маючи запас часу орієнтовно в п'ять місяців, наше МО законтрактувало буквально кілька десятків комплексів. Навіть не сотень. Відсутність ситуаційної обізнаності, відсутність технологій перекривали і перекривають людьми. Така бездіяльність коштувала нам дуже дорого в людях, просто повірте.
  1. Навіть зараз, за півтора року повномасштабки, в МО не зробили висновки.

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Як ми вбиваємо своїх

За цей час можна було зібрати виробничі бізнеси, інженерів, військових; озвучити чіткі потреби, почути, що потрібно, щоб запустити масштабні виробничі процеси.

Допомогти зі всім циклом – від завезення комплектуючих до запуску в серійне виробництво.

І тоді ми б отримували сотню тисяч різних дронів для фронту. За місяці. Бо це розхідний матеріал.

А не кілька десятків тисяч на рік китайських цивільних дронів, та й то в основному за волонтерські кошти.

І при цьому вони "хваляться успіхами". Ну бо хто в тих дронах розбирається. "Тисячі" звучить солідно.

І ще, я чомусь впевнена, що такі "оптимістичні, радісні" новини ставлять на стіл президенту щодня.

Та й ця спроба "похвалитись" спрямована насамперед на одного читача.

Причина таких новин одна – у Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство у сфері військових технологій.

Марія Берлінська

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Миноборонывойнаоружие
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