Россия начала запускать свои дроны "роями", используя искусственный интеллект. А что сделали мы?

Нещодавно росіяни показали відео своєї нової розробки – дронів "Ланцет", які вони налаштували на польоти "роями". Мовляв, ними керує нейромережа, і вони можуть завдати ударів без керування людиною. Я читав багато коментарів, що скоріше за все – це чергова імітація, ІПСО. Але скажу більше: на фронті, за словами моїх побратимів, було вже 2 випадки зіткнення з таким скупченням безпілотників. І дуже ймовірно, що це і були "рої".

Скоро минає два роки повномасштабної війни в Україні. Два лютих роки, протягом яких ми втрачаємо території, і найголовніше людей – найвідважніших патріотів. Поки росіяни регулярно проводять ротації і буквально закидають наші позиції живою силою, у нас катастрофічно не вистачає особового складу.

Більшість добровольців і військових, які стали в бій на початку великої війни, на жаль, або загинули, або важко поранені. А мобілізація повністю провалена, чоловіки не хочуть іти воювати. Бо, чи є чим зараз воювати?

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У 2022-му керівництво держави кидало всі сили, щоб просити зброю у Заходу. Той давав нам її рівно стільки, щоб оборонятися.

Минулого року постачання іноземної зброї на фронт ставали все мізернішими. І що мало б зробити відповідальне керівництво держави? Кинути всі сили та гроші у вітчизняну оборонку, нарощувати своє виробництво, масово контрактувати зброю в українських приватних виробників, домовлятися з партнерами про реалізацію спільних військових розробок. Робити все можливе, щоб у солдата на фронті було чим уражати ворога.

Невже ми вірили, що переможемо росію, розраховуючи тільки на живу силу і західну зброю? Чому керівництво країни не чуло нас, військових, що ми зможемо перемогти росію тільки технологіями?

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Поки українська влада гаяла час, проголошуючи чергові промови про нашу перемогу, росія тим часом наростила свою оборонку, "вкидає" в неї мільярди. Вони будують артилерійські заводи, масово наймають робочу силу з усіх країн СНД, нарощують виробництво ракет та снарядів. По снарядах вони вийшли на потужності від півтора до двох мільйонів на рік, це 100-120 тисяч снарядів на місяць, які потрапляють на фронт. У той час, як Сили оборони України отримують максимум до 20 тисяч снарядів щомісяця, коли потреба хоч б 70 тисяч. А ще росіяни постачають своїм солдатам сотні тисяч дронів, куплених за державні гроші. Поки нашим хлопцях по декілька БПЛА на позиції привозять волонтери.

Дрони – найважливіше. Рік тому вони були сильною стороною української армії, нашою великою перевагою над ворогом. Як майстерно наші військові вражали російські цілі, як нищили танки, російські РЕБи та все що завгодно.

Що мало б зробити відповідальне керівництво держави? Масово контрактувати дрони в українських виробників, інвестувати, закладати нові виробництва, думати, як самотужки виготовляти деталі, щоб не залежати від імпортних, вчити складати, літати всіх, хто хоче.

Що ми мали у 2023-му році? Дрони військовим привозили волонтери, і це зовсім не ті кількості, які нам потрібні для ефективної оборони. Не говорячи вже про наступальні дії.

Президент Зеленський пообіцяв, що цього року Україна виробить мільйон дронів. Але порівняно з тим, як просунулися росіяни, і мільйона БПЛА нам буде недостатньо. Лише FPV-дронів нам треба 300 тисяч в місяць, зараз фронт отримує максимум 20-30 тисяч.

Але я вірю, що в нас є шанс виправити помилки і перейти до ефективнішої оборони у 2024-му. Що треба насамперед, на думку військових?

Дрони – це наша головна зброя зараз, коли маємо снарядний голод. Це збережені життя наших воїнів. Нам треба більше, ніж мільйон безпілотників. Для кожного підрозділу та бригади. Не волонтери, а держава зараз має тримати на контролі це. Щонайменше 30% особового складу підрозділу мають бути озброєні дронами різної дальності. Нам треба знищувати російську логістику, штаби, особовий склад. Буквально "кошмарити" з неба. Бо зараз ворог скористався нашою стратегією, і постійно атакує українські позиції безпілотниками. А наші воїни не мають чим відповісти їм. FPV-дрони – це, звісно, добре, вони дешеві і ефективні. Але нам потрібні також великі ударні безпілотники, крила, з більшою дальністю та можливістю нести велику вагу. Нам треба уражати ворога вглиб їхніх позицій. Бути на крок вперед: мати на озброєнні безпілотники, які б літали і самі розпізнавали ціль, з донаведенням, літали "роєм", керувалися нейромережею або через супутник. Усі найсучасніші розробки треба адаптувати під потреби української армії. Ми виграємо цю війну тільки технологіями! Україні потрібно будувати не тільки власні потужні виробництва дронів, але і самих комплектуючих. Щоб не залежати від постачань з Китаю. В українських виробників уже зараз є проблема із запчастинами, то з чого ми будемо робити мільйон обіцяних дронів? А ще варто розвивати вітчизняне виробництво радіолокаційних систем – окопних та для техніки. Для того, щоб боротися з російськими безпілотниками. Роботизовані системи – на озброєння у військо. Це вже давно реальність: роботи-розмінувальники, дистанційні турелі, екзоскелети, про які я говорю останні 2 роки. Є багато рішень для роботизованого підвозу боєприпасів, евакуації поранених тощо. В Україні вже є такі розробки. Тільки Міноборони має почати їх купувати. І постачати на фронт у великих кількостях. Це теж про збереження життів наших воїнів. І головне – нарешті "вбити" корупцію. Скільки ще буде корупційних скандалів із закупівлями Міноборони? Чиновники та бізнесмени повинні припинити наживатися на війні. Якщо керівництво держави і далі закриватиме очі на корупцію, ми не виграємо цю війну. На час воєнного стану вона має бути прирівняна до державної зради, як колись заявляв Президент.

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На мій погляд, ці кроки допоможуть нам вирівняти ситуацію з ворогом на фронті. І навіть здобути перевагу, не оборонятися, а наступати. Але якщо ми не зробимо нічого, не забезпечимо нашу армію дронами, роботами, іншими технологіями, ми будемо далі втрачати території і наших людей.

Росія, на відміну від нас, добре підготувалася на наступний рік. Вони кинуть усі свої сили, щоб окупувати не тільки повністю Донецьку область чи Запорізьку. Їхній план не змінився – захопити чим більше українських територій, знищувати нас. Ми ще маємо шанс не допустити цього!

Яків Осташ

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