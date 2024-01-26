Деньги "марафона" – на оборону

Два роки триває повномасштабне вторгнення варварського народу на українську землю. Громадськість "б'є на сполох" про проблеми з мобілізацією, відсутність ветеранської політики, розкрадання коштів (корупцію), необмежений вплив Офісу Єрмака, кадровий контроль та низку інших питань, які не покажуть в марафоні.

Адже вже два роки лояльні до влади канали олігархів, які фінансуються з державного бюджету, створили монополію інформаційного простору.

Наскільки доцільно коштом платників податків спонсорувати медіамайданчики найзаможніших людей країни – питання риторичне. Гроші українців повинні бути спрямовані на оборону України, а не "телемарафони" пропаганди.

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У вирі цих подій увага громадян стрімко сконцентрувалася на петиції ветерана російсько-української війни Павла Білоуса "Кабула". Йдеться про вимогу переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEДОМ, на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.

Нема грошей на дрони, а на канали Коломойського, Пінчука, Фірташа й Ахметова – знайдуться

24 лютого 2022 року лояльні до влади телеканали почали працювати в режимі спільного марафону, щоб оперативно інформувати глядачів про ситуацію з російським вторгненням. У перші дні великої війни такий формат був виправданим, але надалі медіамайданчики стали платформою для відбілювання провтиків влади.

Телемарафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах.

Його створюють медіагрупи "1+1" (підсанкційний кінцевий бенефіціар Ігор Коломойський передав права на медіа Ярославу Пахольчуку.); "Інтер" (кінцевий бенефіціар Дмитро Фірташ); StarLightMedia (власник Віктор Пінчук); "Ми – Україна" (Бенефіціарним власником компанії є Ігор Ігорьович Петренко. Втім, дослідження "Детектор медіа" підтверджують причетність "Ми — Україна" до інвестиційної компанії SCM Ріната Ахметова, яка вийшла з медійного бізнесу в липні 2022 року через дію закону про олігархів); а також парламентський телеканал "Рада" та "Суспільне".

Без сумніву бенефіти від державного фінансування "марафонів" не оминули й одіозного ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Про це неодноразово йшлося в журналістських розслідуваннях щодо виробництва телеконтенту.

Також коштом платників податків фінансується і російськомовний FREEДОМ, який начебто покликаний розвінчувати російську пропаганду "доступною" мовою, тобто російською.

Не образили і запросили на "марафони" проросійських журналістів, які виступають ведучими або спікерами.

Зокрема, Василь Голованов був генеральним продюсером медіа Медведчука, Тигран Мартиросян був інформаційним продюсером тоді ще мураєвського NewsOne, Наталя Влащенко обіймала посаду генеральної продюсерки телеканалу ZIK, Тетяна Гончарова працювала на ТРК "Ера" Андрія Деркача та ZIK, а Назар Довгий засвітився на телеканалі ZIK Віктора Медведчука.

Порахуємо, як дорого таке "щастя" нам обходиться:

400 мільйонів гривень за 2022 рік;

1,94 мільярда гривень за 2023 рік;

У 2024 році заплановані в держбюджеті витрати на телемарафон складають 1,7 мільярда гривень.

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Пропаганда рожевих окулярів, щоб не нашкодити рейтингам влади

Путін вирішив вести війну до остаточної перемоги. Наш успіх залежить від залучення на поле бою більшої кількості людей та належного оборонного й матеріального забезпечення.

На зламі 2024–2025 років світ очікують багато загроз зі сторони країни-агресора. На жаль, вже напередодні третього року вторгнення міжнародні експерти зазначають, що інформаційну складову війни ми програємо. Адже російські ІПСО впливають на світову спільноту та пробираються в українське медіаполе.

Здавалося б, сума в понад 2 мільярди гривень, витрачених з держбюджету на медіадіяльність у 2022–2023 роках, мала б бути достатньою для активної інформаційної діяльності. Тобто забезпечити інформаційну політику, яка б сприяла мобілізації до війська, консолідації суспільства та розвінчуванню російської ІПСО на міжнародній арені.

Втім, по факту ми бачимо зовсім протилежну ситуацію. Адже коштом платників податків фінансуються медіамайданчики олігархів.

"Ще два–три тижні", – казав гуру дезінформації Арестович, а його тези одноголосно поширювали лояльні до влади медіа. "Ще два–три тижні" стало не тільки мемом, а й шкідливою дезінформацією для сотень тисяч громадян, які повірили в це. Для ірпінців, які вирішили залишитися в місті; для маріупольців, які втікали евакуаційними автобусами під обстрілами; для херсонців, які не встигли виїхати з Лівого берега та досі перебувають під окупацією російських військ.

Наступними етапами стала медіарозкрутка контрнаступу українських сил, псевдопрогнози про завершення війни в 2023 році та концерти в Криму влітку 2024-го. Українців "змусили" повірити, що перемога настільки близько, що можна "розслабитися".

То ми й розслабилися. Перемога ж скоро. І байдуже, що відсутня інформаційна політика (та й взагалі відповідне міністерство), яка мала б підтримати мобілізаційні зусилля. І байдуже, що обіцяний по телевізору контрнаступ давався нам колосальними втратами на фронті. І байдуже, що зловживання при владі та кадровий контроль Єрмака стали нормою, про яку незручно говорити.

"Цього не покажуть по телемарафону" стало гірким мемом реальності. Адже "Єдині новини" і FREEДОМ не розповідають про критичні проблеми в управлінні ресурсами, витоки корупційних скандалів та мовчать про інші проблеми, які віддаляють нас від очікуваної перемоги.

Рівень довіри до телемарафону продовжує знижуватися

"За період з травня 2022 року по жовтень 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону "Єдині новини". Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри – недовіри, кількість тих, хто йому довіряє, зменшилась з 69% до 48%. Натомість з 12% до 39% збільшилась кількість тих, хто йому не довіряє", – до такого висновку дійшли аналітики Київського міжнародного інституту соціології за результатами опитування, проведеного 30 вересня – 13 жовтня 2023 року.

Також USAID проаналізував, що про телемарафон "Єдині новини" обізнані 80% українців. Однак щодня його дивляться лише 23% з тих, хто знає про нього. Ще 23% вмикають "Єдині новини" від одного до трьох разів на тиждень. 45% респондентів або ніколи не дивились телемарафон, або припинили це робити.

Раціональне використання коштів платників податків: гроші марафону – на оборону

1,7 мільярда гривень на "марафони" у 2024 році – немаленька сума. За ці кошти можна було б придбати 4 тисячі пікапів для ЗСУ чи 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3. Або ж спрямувати їх на інші потреби війська.

Нещодавно, як ми вище зазначали, ветеран російсько-української війни Павло Білоус на позивний "Кабул" зареєстрував відповідну петицію на сайті Кабінету міністрів. Проте, як він зазначив, петицію до президента відхилили двічі й довелося шукати інший варіант.

Однак Кабінет міністрів також в рамках своїх повноважень може вносити зміни до держбюджету. Відповідно до п. 6 ст. 116 Конституції України Кабмін розробляє проєкт закону про державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою держбюджету.

Відповідно до п. 7 ст. 116 Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Також ст. 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" вказує на те, що до повноважень КМУ відноситься розробка законопроєктів про державний бюджет України та про внесення змін до нього.

"Телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі. Ситуація на фронті часто подається в рожевих тонах, що розслаблює суспільство і в результаті шокує його, коли починаються масштабні мобілізаційні заходи.

Телемарафони "Єдині новини" та FREEДОМ є засобом політичної боротьби. Вони використовують пропагандистські прийоми, такі як вибіркове підбирання фактів, перекручення подій, непропорційне домінування партії президента на ефірах, прославлення особи президента та його команди. Така інформаційна політика підриває демократичні цінності, сприяє розколу суспільства", – йдеться в петиції ветерана до Кабміну.

Петиція вже набрала понад 8 тисяч підписів, тож закликаємо громадян поширювати та підтримувати ініціативу ветерана.

Також Павло Білоус поділився своїм досвідом служби, коли одна машина за місяць вивезла 60 поранених бійців. Уявіть, скільком захисникам допоміжними були б наявність пікапів, мавіків, FPV дронів у належній кількості. Якби… Якби за наші гроші їх купляли, а не годували нас пропагандою рожевих окулярів з телеканалів олігархів.

Навряд фінансовані державою канали приноситимуть виправдану користь і будуть ефективним інструментом "інформаційної війни", особливо після появи карти РФ з українським Кримом.

Також досі не вирішене питання з допуском журналістів у Верховну Раду та якістю однойменного каналу "Рада". А навколомедійні скандали дійшли до утисків свободи слова та переслідувань журналістів. Згадати хоча б атаки (політичні переслідування) на автора "Наші гроші" Юрія Ніколова, журналістів проєкту Bihus.Info, спроби дискредитувати "Детектор медіа", нападки на "Українську правду", NV, "Цензор.нет", "Бабель", "Liga.net".

Інформаційний аспект війни без сумніву важливий. Але по факту фінансовані з державного бюджету "Єдині новини" та Freedom не справляються з покладеними на них завданнями. Або навпаки справляються, але це вже тема дискусії щодо використання владою лояльних медіа для власних піар-потреб.

Підписуйте петицію, щоб наші гроші йшли на потреби Збройних сил. А далі будемо розбиратися, хто і навіщо використовує інформаційне поле на власну користь.

Ольга Сидій, керівник пресслужби Руху Опору Капітуляції

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