Стеження за командою Bihus.info: поліція відкрила 4 провадження

Поліція зареєструвала 4 провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя через приховану зйомку та прослуховування працівників проєкту Bihus.іnfo.

Джерело: голова Національної поліції Іван Вигівський на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 22 січня

Пряма мова: "Одне провадження у Служби безпеки. Друге провадження – навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus, ми зареєстрували 4 провадження за статтею 182 – порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій.

Реклама:

Bihus опублікував, що Служба безпеки вже певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатися".

Деталі: Він додав, що у справі про перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова встановлені 4 безпосередні учасники. Наразі проводяться слідчі дії, оглядаються телефони.

Нагадаємо: Провадження СБУ щодо Bihus.Info відкрите за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: