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Стеження за командою Bihus.info: поліція відкрила 4 провадження

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 січня 2024, 13:15
Стеження за командою Bihus.info: поліція відкрила 4 провадження
СКРІН З ВІДЕО НАРОДНОЙ ПРАВДИ

Поліція зареєструвала 4 провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя через приховану зйомку та прослуховування працівників проєкту Bihus.іnfo.

Джерело: голова Національної поліції Іван Вигівський на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 22 січня

Пряма мова: "Одне провадження у Служби безпеки. Друге провадження – навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus, ми зареєстрували 4 провадження за статтею 182 – порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій. 

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Bihus опублікував, що Служба безпеки вже певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатися". 

Деталі: Він додав, що у справі про перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова встановлені 4 безпосередні учасники. Наразі проводяться слідчі дії, оглядаються телефони.

Нагадаємо: Провадження СБУ щодо Bihus.Info відкрите за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. 
  • Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.
  • Парламентський комітет з питань свободи слова обіцяв направити запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.
  • Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки.
  • Журналісти Bihus.info провели розслідування і дізналися, як було організовано стеження за командою проєкту у заміському комплексі. Зокрема, за їхніми даними, в операції брали участь близько 30 людей.

Теми: поліція
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