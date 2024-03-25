Пропаганда после массированных обстрелов: три стратегии россиян

Після масованих російських обстрілів українцям доводиться боротися не тільки з їхніми наслідками, а й з інформаційними вкидами. Одразу після ракетних атак пропагандисти рф запускають в інфополе дезінформацію, щоб відвернути увагу від своїх злочинів, знайти "винних" або виправдати жертви серед цивільних українців.

Російські пропагандисти використовують щонайменше три типові стратегії реагування на масовані обстріли. Розберемо кожну з них.

Перша версія: "винних немає"

Зазвичай росіяни використовують традиційну офіційну версію свого міністерства оборони. Звучить вона так: ракети і дрони досягнули всіх цілей – тобто військових об’єктів або "центрів прінятія рєшеній".

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На "військові об’єкти" можуть перетворити що завгодно: лікарню, школу, готель, гуртожиток та житловий будинок. Мовляв, у цих будівлях були українські військові, техніка або боєприпаси.

Військові рф та їхні чиновники вихваляються результатами "успішної роботи". А росіяни продовжують вірити у ці "центри прінятія рішеній" попри фото- та відеодокази зворотного.

Друга версія: "винна українська ППО"

Ця версія притаманна російським воєнкорам та блогерам, авторам Телеграм-каналів.

Суть така: російські ракети і дрони досягнули всіх цілей, тобто лише військових об’єктів. А ось руйнування інфраструктури й загибель серед цивільних – це "кривава" українська ППО.

Версія не витримує жодної критики. Командування Повітряних сил ЗСУ пояснює: внаслідок роботи протиповітряної оборони можуть бути пошкодження, але падіння уламків не призводить до таких самих руйнувань, як влучання ракети.

Цей наратив потрібен росіянам, щоб тримати образ "захисників": мовляв, вони ціляться винятково у військові об’єкти, а провина за жертви серед цивільних лежить на самих же українцях.

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Третя версія: "винний нацизм"

Мабуть, це найбільш цинічна версія – "українці самі винні, що їх вбивають". Мовляв, усе через панування в Україні "київського режиму".

За логікою росіян, українці "підтримують нацистів", тож заслуговують на масові теракти та смерті.

Власне, ця версія стосується не тільки обстрілів. Нею виправдовують вторгнення росії в Україну. Так намагаються довести, що рф не нападає, а захищає свої кордони від НАТО, нацизму та з інших вигаданих причин.

Водночас російські пропагандисти систематично стверджують, нібито Повітряні сили вигадують кількість збитих ракет і дронів. Також росіяни виправдовують обстріли помстою за те, що українська армія обороняється. Таким чином рф хоче підірвати довіру українців до військових ЗСУ.

Замість висновку. Пропагандисти рф працюють синхронно з військовими. Вони намагаються деморалізувати українців після масованих обстрілів, поширюючи у соцмережах брехню та маніпуляцію. За два роки росіяни сформували кілька стратегій, якими користуються постійно. На щастя, у цивілізованому світі вже не вірять у ці наративи.

Світлана Сліпченко, заступниця виконавчого директора "Вокс Україна", керівниця фактчекінгового проєкту VoxCheck

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