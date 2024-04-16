Координировать периметр Сил обороны

Пів року роботи нової команди Міністерства оборони України. Для державних інституцій – час не надто значний. Складність структур та процесів стримує зміни. Але всі члени команди МОУ розуміють, що це не просто робота впродовж пів року. Це служіння народу, державі, а насамперед нашим воїнам, які зараз бʼються в найбільшій континентальній війні з часів Другої Світової. І саме цей фактор змушує нас прискорюватися, змушує докладати максимум зусиль, змушує шукати можливості.

Ці півроку пріоритетами нашої команди були:

оборонне планування;

закупівлі для Сил оборони;

оборонне виробництво;

оборонні технології.

За кожним з цих напрямків, ще багато роботи, але вже пройдено значний шлях, є перші результати. МОУ перестало бути лише структурою, яка допомагає Силам оборони, Міністерство почало координувати, планувати, розробляти та втілювати стратегію всіх Сил оборони України. Саме МОУ стало лідером інституційних змін в межах свого периметру. Завершено функціональний аудит Міністерства та Генерального Штабу Збройних Сил.

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Подальша трансформація цих структур буде пов'язана із процесом формуванням візії побудови майбутніх сил оборони України – Future Force.

Працюємо над уточненням кроків та змісту Оборонного менеджменту (планування) в силах оборони України. Спираючись на отриманий досвід, прогнозування на середньо- та довгострокову перспективу формуємо оптимальну модель майбутніх Сил оборони України. Ця модель стане фундаментом подальших інституційно-нормативних змін, а також змін у підходах щодо оснащення підрозділів інноваційними зразками ОВТ, розподілу наявних ресурсів.

Розраховуємо на всебічну підтримку партнерів та активно співпрацюємо з представниками вітчизняного ОПК. Ми продовжуємо роботу над адаптацією до викликів сьогодення та забезпеченням готовності до майбутніх викликів у сфері оборони.

Прозорі та ефективні процедури

Протягом останніх 200 днів Міноборони повністю змінило архітектуру закупівель. Україна перейшла на дворівневу систему закупівель, яка відповідає принципам НАТО.

Раніше нормативно-правова рамка створювала умови для корупції. МОУ і встановлювало правила проведення закупівель, і розраховувало орієнтовну вартість того, що потрібно придбати відповідно до запитів Генштабу, і проводило торги. Тепер ці повноваження розділені, щоб уникнути концентрації всіх повноважень в одному місці.

Ми доклали всіх зусиль, щоб мінімізувати корупційні ризики, які накопичувалися в нормативно-правових актах всі попередні десятиліття. Натомість створено умови для своєчасного та якісного забезпечення захисників та захисниць усім необхідним.

Зараз Міністерство оборони розробляє політики та контролює закупівлі. За це відповідальний Департамент політики закупівель, який займається формуванням профільної політики, координацією фінансової діяльності закупівельників та розробкою правил реалізації оборонних закупівель.

Безпосередньо закупівлями займаються спеціальні закупівельні агенції при МОУ: "Державний оператор тилу" (ДОТ), яке закуповує тилове майно, паливо та харчування, та "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) – спеціалізується на закупівлях озброєння та боєприпасів. Ми розділили ці функції, створивши відповідні агенції, для того щоб закупівлі стали прозорими та ефективними.

Розпочали зміни з ДОТу. Вже є перші результати. Станом на 5 квітня Державний оператор тилу оголосив 213 процедур (470 лотів) загальною сумою 40.6 млрд грн на закупівлю товарів для ЗСУ, з яких орієнтовно 90% – через електронну систему Prozorro. Лише приблизно 10% процедур були оголошені за прямими договорами – щоб не допустити зриву постачань для ЗСУ через стислі терміни. Однак і ці договори також оприлюднені на Prozorro.

Станом на 5 квітня оператор уклав понад 182 договорів на 28.3 млрд грн. Результат не забарився – конкуренція на торгах дозволила зекономити ДОТ 8.5 млрд грн. Наприклад, економія на закупівлі речового забезпечення склала 15%, продовольчого забезпечення – 18%, а пально-мастильних матеріалів – 34%.

У лютому розпочалася трансформація Агенції оборонних закупівель. Новому керівництву Агенції поставлене завдання – докорінна зміна правил гри у цій сфері, запровадивши сучасні підходи до закупівель на основі категорійного менеджменту та довгострокового планування. Одна з ключових цілей — перейти на формат довгострокових контрактів з безпосередніми виробниками озброєння та військової техніки. Це дозволить укладати угоди в обхід посередників, аби максимально ефективно використовувати кожну гривню. Водночас перші, наочні результати цієї роботи вже є.

Так Агенція уже здійснює закупівлі тисяч безпілотних авіаційних комплексів, зокрема таких необхідних на фронті DJI Mavic. І ціни є найнижчими в системі Prozorro. Загалом АОЗ вже уклала контрактів на зброю, боєприпаси та військову техніку на понад 200 млрд грн — як західного, так і українського виробництва. Значна кількість номенклатури вже використовується на полі бою.

Служба внутрішнього аудиту МОУ за ці 200 днів стала інструментом, який дозволяє підвищувати ефективність внутрішнього контролю і управління ризиками, створювати та підтримувати політику і процедури, які забезпечують належне управління державними ресурсам та захист активів від втрат. Це і є зміна підходів, які впроваджує МОУ. Це непомітна, але системна робота, яка дає результат та забезпечує прозорість.

За результатами: усунуто порушень на 2.16 млрд грн, відшкодовано втрат на 133 млн грн, забезпечено реагування на порушення, виявлені за результатами внутрішніх аудитів на загальну суму 739 млн грн. Все це дає значний економічний ефект для подальшої ефективної роботи Сил оборони на всіх рівнях. Лише за результатами піврічної роботи наших аудиторів попереджено втрат на 70 млн грн та отримано економію 992 млн грн. А це ті кошти, які вже стали і стануть посиленням для наших захисників і захисниць та їхніх підрозділів.

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Зброя українського війська

Воїнам потрібна зброя Перемоги. Міністерство працює над цим, активно розбудовуючи Коаліції спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн). Вісім коаліцій стали справжніми робочими майданчиками для посилення спроможностей і ухвалення рішень. Разом з партнерами ми заснували та розвиваємо Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів.

Завдячуючи роботі Коаліцій спроможностей, Україна отримає більше артилерійських снарядів, більше ракет для протиповітряної оборони, більше дронів. В березні, наприклад, до дронової коаліції доєдналось ще декілька країн-партнерів та зробили вагомі внески. Взаємодія у форматі Рамштайн дозволяє нам постійно нарощувати спроможності Сил оборони України.

Водночас, МОУ робить свою "домашню роботу" для спрощення бюрократичних процедур допуску до експлуатації нових систем озброєння. Відтепер допуск до експлуатації триває до 20 діб, проте ми працюємо над зменшенням і цього показника. Все це дозволяє нам створювати інструменти для побудови сильного війська.

За звітний період 344 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) допущено до експлуатації, занесено до відповідного реєстру з присвоєнням номера НАТО, прийнято на озброєння та постачання. Дотримання цього процесу та правил дозволяє робити державні замовлення необхідного озброєння у виробників. Що важливо зазначити, 244 з них є українського виробництва. Зокрема, додатково 47 БПЛА та 31 РЕБ. Адже сучасну війну неможливо уявити без дронів і РЕБів.

Це війна технологій, новітніх спроможностей, та викликів, які вимагають нових підходів. Тому докладаємо всіх зусиль, щоб наші воїни могли давати асиметричну відповідь ворогу, який переважає нас і живою силою і кількістю класичного озброєння.

МОУ обʼєднало більше 500 українських розробників в спільноту інноваторів. Все це для оперативного впровадження інновацій в сфері оборони, прямого контакту розробників з військовими. Перші проєкти вже отримують фінансування на тестування та масштабування. Так шукаємо асиметричну відповідь на дії ворога – обʼєднуючи інженерів, винахідників та воїнів, які роблять "смерть ворогам" на щоденній основі.

Людиноцентричність

В своїх публічних виступах я багато говорю про воїнів. Бо саме посилення спроможності воїнів, їхня гідність, забезпечення їхніх потреб та вирішення їхніх проблем є осердям всієї нашої діяльності, процесів та проєктів. За останні 6 місяців нам вдалося створити та запустити роботу Департаменту охорони здоровʼя МОУ. Міністерство нарешті має всі інструменти для формування політики в сфері військової медицини, запровадження принципів НАТО у військовій медицині, які підвищуватимуть рівень захисту життя та здоров’я військовослужбовців.

Спільно з парламентарями була розроблена нова політика, яка розширює доступ до лікування поранених військовослужбовців. Законопроєкт № 10313 вже ухвалений. Новий нормативно-правовий акт створює умови для тривалого лікування поранених, навіть за кордоном, фіксує виплати під час лікування протягом 12 місяців.

Наказ 81 – наша відповідь на потреби бойових медиків, які раніше окрім рятування життя захисників і захисниць тонули в паперах, щоб списати втрачені в бою аптечки. Після змін 65% аптечок втрачених на фронті списано за новою процедурою. Це має прямий вплив на збереження життя і здоровʼя воїнів.

Після ухвалення закону 3443-ІХ, над яким команда МОУ працювала разом з парламентарями та представниками інших міністерств, заяви на УБД можна подавати в електронному вигляді. Іншим актом впорядковано виплати при звільненні і компенсація за невикористану відпустку родинам загиблих – кожна копійка виплат військовим має бути і буде їм нарахована чи їхнім родичам. Також впорядковано процедуру виплат бойових. Це про гідність. Це про чесність.

Указом Президента, для реалізації ухваленого лютому закону, запущена процедура звільнення строковиків, які несли службу з 2021 року і весь період повномасштабної війни.

Військо потребує воїнів, щоб стримати ворога, щоб дати можливість відновитися тим, хто вже більше двох років воює в найгарячіших точках фронту. Міноборони створює умови, щоб зменшити невизначеність для тих, хто стає до лав Сил оборони.

Вже відкрито 5 центрів рекрутингу. За перше півріччя 2024 плануємо, що таких центрів буде вже 27. Це ті структури, які допоможуть військовозобовʼязаним знайти свій підрозділ та ефективно використовувати цивільні компетенції і знання для посилення Сил оборони. Окрім цього, 4 ключові всеукраїнські онлайн-платформи беруть участь в рекрутингу. Розміщено 10262 вакансії від 1340 частин, на які отримано 133627 відгуків. Це не лише дає додаткову визначеність для тих, хто стає на захист народу і держави. Це створює поле для конкуренції за людський капітал в Силах оборони, що стимулює підрозділи ставати ефективнішими в конкуренції за кожного рекрута.

Жінки в Силах оборони – захисниці, які несуть службу народу і державі. Саме тому МОУ розробляє та впроваджує рішення, які дозволять жінкам служити ефективно та відчувати, що їхні потреби і гідність поважає держава.

50 000 костюмів літніх польових жіночих видано військовослужбовицям ЗСУ. Тепер ніякого "перешивання під себе" розпарованих чоловічих комплектів. Прийнято на озброєння жіночий бронежилет, який полегшує умови несення служби, враховуючи антропометрію жіночого тіла.

Цифровізація для нашої команди – це те, що полегшить і спростить службу воїнам. Нова редакція наказу "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України" – один з таких прикладів. Тепер військові частини можуть вести облікові реєстри та допоміжні документи в електронній формі.

Ми запустили SAP, впроваджуючи принципи НАТО, для цифровізації військової логістики, пришвидшення обробки потреб та заявок, актуалізації наявного майна. Вже маємо понад 2000 користувачів в системі, 300 військових частин, які ведуть облік речового забезпечення, ОВТ, БПЛА, запчастин для техніки в межах міжнародно-технічної допомоги.

Реєстр "Оберіг" для цифровізації військового обліку громадян, запобігання корупції, зменшення помилок внаслідок людського фактору, заощадження ресурсів держави. Та додаток "Армія+" для системної роботи онлайн-сервісів для військових. Ці два інструменти покажуть свою ефективність вже найближчим часом.

Багато зроблено. Ще більше попереду. Бо ми ще не перемогли. І щоденне наближення Перемоги мотивує всю команду МОУ. Щоденна реалізація мрії про те, що мир і безпека настане для всієї України. І для Харкова, Дніпра, Одеси і Запоріжжя, які потерпають від ракетних ударів. І для прифронтових Курахового, Купʼянська, Оріхового, де не стихає артилерійська канонада. І для окупованих Горлівки, Луганська, Скадовська. І для мого рідного Криму, в якому я не був вже 10 років. Це і є моя мотивація. Наша мотивація. Іншої не потрібно.

Рустем Умєров

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