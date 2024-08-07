Уголовные дела и новые 30 миллионов: апдейт после скандала о древесине для фортификаций на Харьковщине

Після скандалу з закупівлею деревини у "фіктарів" для фортифікацій Харківщину відвідували Президент, Прем'єр, а Парламент створив тимчасову слідчу комісію (ТСК) для перевірки витрачання бюджетних коштів. Харківська ОВА провела низку брифінгів, а заступник голови ОВА, відповідальний за фортифікації, зрештою звільнився. Це про публічну сторону.

Що відбувається непублічно і чому досі немає ні справжніх кадрових рішень, ні посадок? Як органи влади "заминають" справу, а посадовцям дають право тихо піти? Ми продовжуємо стежити за подіями навколо фіктивних фірм і фортифікацій, а також за відкритими кримінальними справами.

Перший пішов

Профільний заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам, якого називали відповідальним за фортифікації, звільнився за власним бажанням. Він заперечив конфлікти з правоохоронцями чи главою ОВА Синєгубовим, натомість пояснив усе перевантаженням та особистими питаннями. Голова ОВА подякував заступнику і відпустив.

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Тобто спрацьовує класична схема, коли посадовцям дають право зникнути з арени і натомість нікого не притягують до відповідальності. Публічно виглядає, як "немає відповідального – немає проблеми".

Але проблема є. І це – те, що відбувалося з постачанням деревини для фортифікацій на Харківщині і "аватарами", через які виводили мільйони.

Нові 30 мільйонів на "фіктарів"

Після розслідування ХОВА продовжувала контрактувати багатомільйонні обсяги деревини в тих самих фіктивних фірм.

Зокрема, у травні-червні після скандалу з фортифікаціями ОВА опублікувала договори про закупівлю деревини щонайменше на 30 млн грн у тих же "Сатисбуд", "Восход", "АТТ-БУД", "Логістік Оптімал". У тих же власників, які мають низку судових справ щодо нетверезого стану в публічному місці, насилля над чоловіком і матір'ю, ухилення від виконання батьківських обов'язків. У тих же успішних власниць бізнесу, що на папері мають мільйонні обороти, а в реальності працюють на полях.

Нині ж, починаючи із середини червня, Харківська ОВА укладає угоди на постачання деревини тільки з лісгоспами. Нагадаю про аргумент Синєгубова на користь приватників, які продавали деревину для фортифікацій дорожче – мовляв, у лісгоспів немає стільки обсягів. Хоча директор ДП "Ліси України" стверджував протилежне.

Поки ж бачимо, що обсяги знайшлися, хоч і менші – з лісгоспами уклали "нових" договорів на 4 млн грн.

Кримінальні справи і мораторії

Нещодавно за нашою заявою НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині та ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ у діях посадовців. Детективи внесли відомості про злочин до ЄРДР. Це сталося після ухвали ВАКС. Як сторона у справі ми матимемо можливість детально слідкувати за процесом.

Відомо, що СБУ також розслідує схему з фіктивними накладними на постачанні деревини для фортифікацій.

У свою чергу БЕБ підтверджує той факт, що інституція давно потребує перезавантаження. Зокрема, БЕБ у порушення вимог КПК не відкрило провадження за ухвалою суду, аргументуючи свою бездіяльність тим, що поки документ не бачили. Це є свідомим невиконанням рішення суду.

Аналогічно працює і податкова. Посилаючись на мораторій щодо здійснення перевірок, фактично не вчинила дій для повернення в бюджет несплачених мільйонів. Йдеться про схему ухилення від сплати податків, що дозволяла фіктивним фірмам приховувати ланцюг походження деревини. За такою схемою можна було реалізовувати необліковану деревину лісгоспів.

Паралізована ТСК + канікули

Тимчасово-слідча комісія з питань фортифікацій – це іспанський сором для Парламенту.

Все, що знають про її роботу – це тільки те, що ТСК, як і загалом ВР, на канікулах, а також про очікувану заміну голови комісії. Так, "слуга" Микола Задорожній не встиг покерувати ТСК, натомість встиг отримати підозру від НАБУ у вчиненні корупційного злочину – вимагання 3,4 млн грн хабаря за неперешкоджання у ремонті водогону в Охтирському районі Сумської області.

Не вкладається у голову: голова комісії, яка мала провести розслідування щодо можливої корупції на фортифікаціях, сам став фігурантом кримінального провадження та отримав підозру у корупційному злочині.

І це ще не все. До складу ТСК включили одіозних проросійських депів, противників антикорупційного законодавства та прихильників законопроєкту №5655. Зокрема, Борта (вже виключений) і Бурміча – колишніх представників ОПЗЖ, Мінька – ексрегіонала, якого звинувачували в сприянні створенню "Антимайдану", "слугу" Богданця, відомого бійками та несплатою аліментів, а також Федієнка – співавтора скандального і відкликаного законопроєкту №7351 про розстріл військових.

Додам, що ТСК в такому складі мала б уже працювати три місяці. Це рівно половина строку до того, як вона має представити звіт за результатом своєї роботи. Натомість, враховуючи канікули у Раді, а також відсутність нового голови комісії, робота ТСК паралізована як мінімум до вересня.

Поки ж ми не почули жодної публічної доповіді щодо фіктивних фірм, залучених військовою адміністрацією до постачання деревини для будівництва фортифікацій ні від правоохоронних органів, ні від парламентської комісії. Сподіваємося невдовзі почути це від НАБУ та БЕБ. Зокрема, незакритими є наступні питання:

Як так сталося, що після виявлення фірм з ознаками фіктивності ОВА продовжувала з ними працювати?

Хто відповідальний за це в Харківській ОВА, крім звільненого заступника?

Чому податкова закриває очі на ухилення від сплати податків?

Хто стоїть за фіктивними фірмами?

Де ТСК?

Мартина Богуславець

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