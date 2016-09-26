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Инвест-барнкир Порошенко рассказал, кому Онищенко хотел купить 112 канал

Понедельник, 26 сентября 2016, 17:22

Директор компании ICU Макар Пасенюк заявляет, что он действительно в 2015 обсуждал с нардепом Александром Онищенко покупку телеканала "112".

Об этом Пасенюк написал в своей официальном заявлении.

"Я действительно в мае 2015 года несколько раз встречался с Александром Онищенко по его инициативе, поскольку, с его же слов, он планировал в своих интересах купить 112 канал, и обратился ко мне, как инвестиционному банкиру, с предложением провести оценку актива и структурировать потенциальную сделку по приобретению актива", - заявил Пасенюк.

По его словам, на встрече между потенциальным покупателем Онищенко и Андреем Подщипковим (владелец и продавец 112-гого канала) выяснилось, что Подщипков передумал продавать актив.

"Соответственно, потребность в услугах инвестиционного банка для целей такого соглашения отпала сама по себе", - написал Пасенюк.

"Заявления А.Онищенко о том, что "Пасенюк предложил оформлять все на оффшорную компанию, которая впоследствии всплыла в панамском скандале. А именно - Prime Asset Partners Limited" − глупость и ложь", - написал он.

Он напомнил, что компания Prime Asset Partners создавалась с целью передачи надлежащей Порошенко доли корпорации Roshen в траст.

"Сам же А.Онищенко изначально намеревался приобрести 112-й канал на собственную новосозданную компанию и обращался ко мне с просьбой помочь в структурировании потенциальной сделки", - заявил Пасенюк.

Как известно, ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

"Если вам начнут говорить, что все это - неправда, у меня сохранилась куча переписки с Сергеем Березники и Макаром Пасенюком - о деталях будущего соглашения", - заявлял Онищенко.

Пасенюк занимался передачей доли президента Порошенко в "Roshen" в "blind trust".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкотелевидениеОнищенко
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