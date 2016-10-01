Всемирный еврейский конгресс требует извинений от президента Филиппин
Председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер пожелал извинений от президента Филиппин Родриго Дутерте, который сравнил борьбу с наркоторговцами с уничтожением нацистами евреев.
Об этом пишет DW.com.
"То, что сказал президент Дутерте, не только бесчеловечно, это также страшноне пренебрежение к человеческой жизни", - цитирует Лаудера агентство AFP.
Возмущение международного сообщества вызвало заявление филиппинского президента, который 30 сентября провел параллели между Германией времен Гитлера и современными Филиппинами.
"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. Сейчас (на Филиппинах) три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив их уничтожить", - заявил Дутерте.
Это заявление вызвало также жесткую реакцию Германии.
"Любое сравнение ужасов Холокоста с чем-то другим исключено", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.
Историки считают, что во время Холокоста были уничтожены шесть миллионов евреев.