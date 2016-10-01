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Всемирный еврейский конгресс требует извинений от президента Филиппин

Суббота, 1 октября 2016, 07:01

Председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер пожелал извинений от президента Филиппин Родриго Дутерте, который сравнил борьбу с наркоторговцами с уничтожением нацистами евреев.

Об этом пишет DW.com.

"То, что сказал президент Дутерте, не только бесчеловечно, это также страшноне пренебрежение к человеческой жизни", - цитирует Лаудера агентство AFP.

Возмущение международного сообщества вызвало заявление филиппинского президента, который 30 сентября провел параллели между Германией времен Гитлера и современными Филиппинами.

"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. Сейчас (на Филиппинах) три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив их уничтожить", - заявил Дутерте.

Это заявление вызвало также жесткую реакцию Германии.

"Любое сравнение ужасов Холокоста с чем-то другим исключено", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

Историки считают, что во время Холокоста были уничтожены шесть миллионов евреев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: геноцидевреиФилиппины
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