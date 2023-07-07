Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины

Палата представителей Нидерландов, нижняя палата парламента страны, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом в пятницу утром сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter глава государства приветствовал признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

"Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", - прокомментировал президент.

Реклама:

Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Зеленский отдельно поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в ее борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение "важным шагом" в установлении исторической правды.

"Я благодарен Нидерландам за то, что они заняли твердую позицию о необходимости привлечения к ответственности за прошлые и нынешние злодеяния", - написал Кулеба в Twitter.

В конце июня Кулеба сообщил, что 27 государств уже признали Голодомор геноцидом украинского народа. С Нидерландами эта цифра выросла до 28.

Голодомор геноцидом украинского народа признали парламенты не только более двух десятков стран, а также Европейский парламент.