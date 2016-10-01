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Всесвітній єврейський конгрес хоче вибачень від президента Філіппін

Субота, 1 жовтня 2016, 07:01

Голова Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер зажадав вибачень від президента Філіппін Родріго Дутерте, який порівняв боротьбу з наркоторгівцями з винищенням нацистами євреїв.

Про це пише DW.com.

"Те, що сказав президент Дутерте, не лише нелюдяно, це також страшна зневага до людського життя", - цитує Лаудера агенція AFP.

Обурення міжнародної спільноти викликала заява філіппінського президента, який 30 вересня провів паралелі між Німеччиною часів Адольфа Гітлера та сучасними Філіппінами.

"Гітлер знищив три мільйони євреїв. Зараз (на Філіппінах) три мільйони наркозалежних. Я був би щасливий їх знищити", - заявив Дутерте.

Ця заява викликала також жорстку реакцію Німеччини.

"Будь-яке порівняння жахіть Голокосту з будь-чим іншим виключене", - заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер. 

Історики вважають, що під час Голокосту були знищені шість мільйонів євреїв. 

"Українська правда" у Threads

Теми: геноцидєвреїФіліппіни
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