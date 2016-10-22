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Суббота, 22 октября 2016, 18:22

В субботу в районе проведения АТО со стороны боевиков зафиксировано 12 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. 

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 22 октября.

В частности, на Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов.

"В районах Марьинки и Гнутово боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Талаковки в сторону украинских подразделений вели огонь снайперы, в Павлополе провокации против сил АТО боевики совершили с использованием ствольной артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм", - сообщили в штабе.

На Луганщине боевики 1 раз вели огонь из минометов калибра 120 мм по силам АТО в Крымском, на Донецком направлении кроме минометов противник дважды открывал огонь по Авдеевке из пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

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