Журналист: Порошенко заврался с оффшором

Журналист-расследователя Дмитрий Гнап считает, что президент Петр Порошенко опосредованно признал, что планировал продать корпорацию "Roshen" через оффшорную фирму.

Об этом журналист "Слідство.Інфо" написал в Facebook, комментируя президентскую запись.

"Меня не так заинтересовала его декларация, как сопроводившая ее запись в фейсбуке, которую президент, очевидно, написал собственноручно (там в начале записи его инициалы: ПП.). Так вот, в этой записи президента есть интересное предложение: "В 2014 была создана лишь одна новая компания, которой я владею напрямую, – для продажи Roshen", – отметил Гнап.

Он подчеркнул, что ранее президент говорил противоположное.

"Очевидно, в записи президента речь идет о компании Prime Asset Partners Limited с Британских Виргинских островов. Той самой скандальной оффшорке с Panama Papers. Этим виргинским оффшором Порошенко владеет единолично и напрямую, и создан он уже во время его президентства" – написал Гнап.

"Виргинский оффшор президента является основателем кипрской фирмы, кипрская владеет голландской, а голландская контролирует украинский фонд, которому принадлежит весь "Рошен". То есть, вся эта шоколадная пирамида опирается на один маленький виргинский оффшор. Продал оффшор – избавился ото всей конфетной империи", – добавил он.

Журналист напомнил, что ранее Порошенко утверждал, что виргинский оффшор ему был нужен для передачи активов в "слепой траст", а не для продажи.

Так, в апреле на пресс-конференции в Токио украинский президент говорил, что у созданной компании нет уставного капитала и открытых счетов, поскольку принципиальной позицией было отсутствие операций через нее, а единственной целью – передача известных активов президента в "слепой" траст банка с хорошей репутацией, который якобы и требовал создания "оффшора".

"Если бы президент в разгар оффшорного скандала признал, что этот оффшор создан для продажи "Рошена", стало бы очевидно, что он хотел кинуть украинский бюджет на кругленькую сумму неуплаченных налогов. Потому что на Виргинских островах налог с продажи активов платить не надо", – считает Гнап.

"Как писал Bloomberg, Порошенко осенью 2014-го года компания Nestle предлагала за "Roshen" 1 миллиард долларов. Он хотел три миллиарда. Но, даже, если продал бы за миллиард, украинский бюджет не получил бы 170 миллионов долларов, потому что владелец менялся бы на Виргинских островах", – добавил журналист.

По его мнению, признаться в таких намерениях для президента была бы позором.

"Поэтому, когда все всплыло с оффшорным скандалом, Порошенко вместе с юристами выбрали тактику отрицать очевидное... А теперь президент признал, что хотел продать свой бизнес через оффшор? Такая маленькая лажа из-за проклятой спешки сегодня перечеркнула такую титаническую работу по отбеливанию репутации", – добавил Гнап.

Алена Рощенко, УП