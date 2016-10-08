В Кропивницком перекрывали железную дорогу: протестуют против отключений газа

В Кропивницком жители микрорайона Балашовка перекрывали железнодорожный переезд.

Как сообщают "Новини Кіровоградщини", таким образом жители областного центра выступали против отключений газа.

На акцию вышли более полусотни человек. Местные жители приглашали на встречу представителей ОАО "Кировоградгаз", но никто не приехал, говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения длятся шестой день. Возобновить газоснабжение должны были в четверг, 6 октября, однако срок отключения продлили на неопределенный срок.

Перекрывать железнодорожный переезд жители планируют до тех пор, пока не будет восстановлено газоснабжение.