Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Эстонии выразил недоверие правительству

Четверг, 10 ноября 2016, 01:23

Парламент Эстонии на заседании выразил недоверие премьер-министру Таави Рыйвасу, что означает и роспуск правительства, но в будущей коалиции уже заявили о сохранении курса предшественников.

Об этом пишет DW.com.

Оппоненты Рыйваса и его Партии реформ, которая возглавляла правительственную коалицию на протяжении многих лет, считают, что реформисты не способны вывести страну из состояния стагнации. За выражение недоверия проголосовали 63 депутата из 101. Против - лишь 28 депутатов. Для принятия решения было достаточно 51 голоса.

В то же время будущая коалиция, переговоры о создании которой уже ведут Центристская партия, Социал-демократическая партия и консервативная политическая сила "Союз отечества - Республика", заявляет о сохранении курса прежнего правительства во внешней политике и вопросах безопасности.

"Членство Эстонии в НАТО, Европейском Союзе и союзнические и партнерские отношения, которые из этого вытекают, является гарантией безопасности и благосостояния Эстонии", - говорится в совместном заявлении лидеров партий.

Они пообещали безотлагательно выработать приоритеты деятельности Эстонии на период председательства в ЕС во второй половине 2017 года.

Кроме того, особое внимание во внешней политике будет направлено ​​на двустороннее сотрудничество с США. Будущие участники коалиции отметили, что поддерживают единую политику ЕС и НАТО по защите суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины.

По их словам, "условием смягчения санкций в отношении России может быть только ее возвращение к общепризнанными принципами международного права".

Центристы, социал-демократы и представители силы "Союз отечества - Республика" имеют в парламенте 56 мест.

Теперь в президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд есть 14 дней для принятия решения о том, кому поручить создание нового правительства. Еще 14 дней дается кандидату в премьеры на формирование кабинета министров.

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Эстония
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: