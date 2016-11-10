Парламент Эстонии выразил недоверие правительству

Парламент Эстонии на заседании выразил недоверие премьер-министру Таави Рыйвасу, что означает и роспуск правительства, но в будущей коалиции уже заявили о сохранении курса предшественников.

Об этом пишет DW.com.

Оппоненты Рыйваса и его Партии реформ, которая возглавляла правительственную коалицию на протяжении многих лет, считают, что реформисты не способны вывести страну из состояния стагнации. За выражение недоверия проголосовали 63 депутата из 101. Против - лишь 28 депутатов. Для принятия решения было достаточно 51 голоса.

В то же время будущая коалиция, переговоры о создании которой уже ведут Центристская партия, Социал-демократическая партия и консервативная политическая сила "Союз отечества - Республика", заявляет о сохранении курса прежнего правительства во внешней политике и вопросах безопасности.

"Членство Эстонии в НАТО, Европейском Союзе и союзнические и партнерские отношения, которые из этого вытекают, является гарантией безопасности и благосостояния Эстонии", - говорится в совместном заявлении лидеров партий.

Они пообещали безотлагательно выработать приоритеты деятельности Эстонии на период председательства в ЕС во второй половине 2017 года.

Кроме того, особое внимание во внешней политике будет направлено ​​на двустороннее сотрудничество с США. Будущие участники коалиции отметили, что поддерживают единую политику ЕС и НАТО по защите суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины.

По их словам, "условием смягчения санкций в отношении России может быть только ее возвращение к общепризнанными принципами международного права".

Центристы, социал-демократы и представители силы "Союз отечества - Республика" имеют в парламенте 56 мест.

Теперь в президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд есть 14 дней для принятия решения о том, кому поручить создание нового правительства. Еще 14 дней дается кандидату в премьеры на формирование кабинета министров.