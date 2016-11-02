За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 5 ранены – штаб
Среда, 2 ноября 2016, 11:42
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 5 получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения", –сообщил он.
Как уточнил полковник в комментарии УП, эти потери силы АТО понесли вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике.
Валентина Романенко, УП