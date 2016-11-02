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За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, ще 5 поранено - штаб

Середа, 2 листопада 2016, 11:42

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинули, 5 зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовця загинули і п'ятеро отримали поранення", – повідомив він.

Як уточнив полковник у коментарі УП, цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів: 2 загиблих і 2 поранених у Славному Мар'їнського району, ще 2 зазнали поранень в Авдіївці та 1 у Піщевику.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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