Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгин заявил, что добивается обмена Сущенко

Среда, 2 ноября 2016, 16:04

Адвокат задержанного в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко Марк Фейгин прилагает усилия к организации обмена Сущенко на кого-то из задержанных в Украине россиян.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, сообщает "Укринформ".

"Меня приняли все те люди, которые имеют полномочия заниматься вопросами обмена. Я, например, разговаривал с Ириной Геращенко, мы с ней знакомы, она владеет всем необходимым объемом информации. ... Меня приняли в МИД, а также профильное Министерство информационной политики. Мы с министром очень предметно обсуждали, что сейчас надо делать", – сказал адвокат.

Фейгин также выразил убеждение, что если бы вопрос обмена зависело от украинской стороны, то она отдала бы кого угодно.

"Проблема не в них, проблема в российской стороне. Там вообще никто не спешит, никто не мотивирован что-то начинать сразу. Их заставит это делать только международное давление, а также активная позиция украинского руководства", – сказал Фейгин.

В то же время он сказал, что пока не знает, на кого можно совершить такой обмен.

"Что касается персоналий, то здесь мне нечего сказать, ибо я не знаю, кто из числа, например, российских граждан находится задержанный, обвиняемый или уже осужден в Украине, то есть лица, которые могли бы стать предметом переговоров и в конечном случае – ресурсом для обмена. По большому счету, это не мой вопрос", – сказал Фейгин.

При этом адвокат озвучил форматы, в которых может идти речь об освобождении Сущенко. В частности, переговоры о таком обмене будут не публичными и, прежде всего, могут идти в подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, в "нормандском формате", а также путем прямых переговоров.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Сущенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: