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Путин и Обама "совсем коротко" пообщались на саммите в Перу

Воскресенье, 20 ноября 2016, 18:09

Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама коротко пообщались "на полях" саммита АТЭС.

Об этом 20 ноября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"В начале ретрита (президенты двух стран) поздравили друг друга и совсем коротко переговорили", - сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что "на полях" саммита АТЭС в Лиме возможен контакт Путина с Обамой, но отдельную встречу администрации двух президентов не согласовывали.

Темы: ОбамаПутинСШАРосcия
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