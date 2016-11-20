Путин и Обама "совсем коротко" пообщались на саммите в Перу
Воскресенье, 20 ноября 2016, 18:09
Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама коротко пообщались "на полях" саммита АТЭС.
Об этом 20 ноября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"В начале ретрита (президенты двух стран) поздравили друг друга и совсем коротко переговорили", - сообщил Песков.
Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что "на полях" саммита АТЭС в Лиме возможен контакт Путина с Обамой, но отдельную встречу администрации двух президентов не согласовывали.