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Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона

Вторник, 22 ноября 2016, 15:48

До принятия Верховной Радой закона о спецконфискации средства представителей бывшей власти могут быть изъяты в порядке классической конфискации.

Об этом в эфире канала 112 заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что пока Рада тянет с этим вопросом, наши правоохранительные органы в рамках завершенных уголовных дел начнут фактически поднимать перед судами вопрос о классической конфискации", – сказал он.

При этом он добавил, что по-прежнему выступает за принятие данного закона.

"Момент истины наступит: или через гражданскую спецконфискацию эти деньги мы вернем в бюджет, или через классическую конфискацию. Это вопрос времени", – добавил Петренко.

Как известно, ранее Петренко заявил, что в случае, если Янукович откажется от допроса по скайпу, начнется заочный суд над ним.

Святошинский райсуд Киева в четверг обсудит возможность допроса Януковича по видеосвязи.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.

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Темы: ЯнуковичПетренко
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