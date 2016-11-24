Луценко в Лондоне поговорил о делах Майдана и экс-чиновников

Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал представителей МИД, МВД, Королевской прокурорской службы и Службы налоговых и таможенных сборов Великобритании о результатах расследования уголовных производств в отношении экс-чиновников и причастных к ним лиц, а также о расследовании преступлений во время Революции Достоинства.

Как сообщили в ГПУ, встреча состоялась в ходе официального визита делегации Генпрокуратуры в Лондон.

"Целью визита является обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей институциональной поддержки ведомства. По результатам встречи отмечены положительные наработки по указанным вопросам и высказана заинтересованность в широком сотрудничестве между ведомствами, в том числе по выполнению запросов о международной правовой помощи и экстрадиции", - отметили в ГПУ.

Как известно, в Великобритании находился нардеп Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест, однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа нардеп объявлен в национальный розыск. В октябре в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

5 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к Онищенко по "газовому делу" может быть применена процедура заочного осуждения, расследование дела будет завершено до конца текущего года.

Украинская правда