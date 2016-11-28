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МИД Украины объявил протест России в отношении Сущенко

Понедельник, 28 ноября 2016, 13:20

Министерство иностранных дел России выражает протест в связи с решением суда о продлении ареста украинцу Роману Сущенко.

Об этом у себя в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Г.Сущенко"

В понедельник, 28 ноября, Лефортовский суд Москвы продлил арест еще на 2 месяца - до 30 января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Украинская правда

Темы: Сущенкополитзаключенные
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