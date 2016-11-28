МИД Украины объявил протест России в отношении Сущенко
Министерство иностранных дел России выражает протест в связи с решением суда о продлении ареста украинцу Роману Сущенко.
Об этом у себя в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Г.Сущенко"
Політично вмотивована справа. Черговий заручник агресії РФ. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення Р.Сущенка https://t.co/qijwUnkdvq— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 28, 2016
В понедельник, 28 ноября, Лефортовский суд Москвы продлил арест еще на 2 месяца - до 30 января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.
Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.
Украинская правда