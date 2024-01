Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут "Наші гроші".

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний "Neoform Universal LPP" и "Reamex Invest S.A." за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

"Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества", - пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один "Укрбизнесбанк" внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке "PrivatBank AS" открыты счета компаний-нерезидентов "ReamexInvest S.A." и "NeoformUniversal LL" P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.

Кроме того, банком "PrivatBank AS" были идентифицированы компании, связанные с "ReamexInvest" и "NeoformUniversal LLP", однако счета которых были закрыты, а именно: "Esclade Investment Inc", "Europeform Inc", "Veronis Invest SA", "Navimax Ventures Limited","Interfirm Limited","Roadfield Capital LLP".

В то же время "PrivatBank AS" установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с "ReamexInvest" и "NeoformUniversal".

Экономическая правда