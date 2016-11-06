Кабмин установил, сколько будет стоить оформление загранпаспорта

Кабинет министров Украины установил стоимость оформления загранпаспорта за 20 рабочих дней - 253 грн, за три рабочих дня - 506 грн.

Об этом говорится в постановлении правительства №770 от 2 ноября.

Согласно документу, оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней стоит 87 грн, а не позднее чем через десять рабочих дней - 174 грн.

Оформление (вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней - 253 грн, не позднее чем через 7 рабочих дней - 506 грн, не позднее чем через 3 рабочих дня - 506 грн.

Оформление и обмен проездного документа беженца в срок в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя за получением документа стоит 156,46 грн, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу в срок в течение 15 рабочих дней - также 156,46 грн.

Оформление и обмен удостоверение беженца, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней - 116,34 грн.

Также оформление и обмен вида на жительство в срок в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, предусмотренных законодательством, - 253 грн, вида на жительство - 156,46 грн.

Оформление и обмен карточки мигранта в срок в течение десяти рабочих дней - 137,8 грн, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней - 116,34 грн, проездного документа лица, которому предоставлена дополнительная защита, в срок в течение 15 рабочих дней - 156,46 грн.

Экономическая правда