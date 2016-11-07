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Лещенко отвел Саакашвили объединяющую роль, а слухи о Кононенко назвал шуткой

Понедельник, 7 ноября 2016, 16:58

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко считает, что Михэил Саакашвили приобщится к процессу объединения политических сил, которые борются с коррупцией в Украине.

"Я убежден, что Саакашвили с его опытом, с его амбициями будет в центре объединения политических сил, которые ставят себе целью устранение коррупционеров от власти и создания нормальной, либеральной, европейской политической силы", – сказал он "112 каналу".

"Я убежден, что он будет тем человеком, который приобщится к объединяющему процессу. Разговоры идут уже не один месяц. Его пассивная позиция на протяжении трех последних месяцев этот процесс затормозила", – добавил Лещенко.

"Сейчас, когда он свободен от каких-либо обязательств и может действовать на свое усмотрение, не будучи отягощенным должностью в государственной власти – я убежден, процесс объединения пойдет значительно быстрее и эффективнее", – считает он.

По мнению Лещенко, объединение должно включить и "Демальянс", и "Силу людей", и "Хвылю" ("Волну"), и партию Гриценко, и другие политические объединения, которые нацелены на устранение коррупционеров от власти, – и лишь объединившись они могут "дать бой коррупционерам на их поле".

По его мнению, разъединить эти силы – это цель коррупционеров.

"Я убежден: объединяющая роль Саакашвили в этом процессе будет играть на позитив", – сказал Лещенко.

На вопрос, присоединится ли он к команде Саакашвили, Лещенко ответил:

"На сегодняшний день я член партии "Демократический Альянс", но и на съезде в июле, и сейчас продолжаю утверждать: лишь объединение тех политических сил, которые ставят своей целью борьбу с коррупцией, может быть эффективным инструментом борьбы против коррупционеров и способом борьбы за власть в Украине… Другое – путь в никуда"

"Я убежден, что Саакашвили будет участником этого процесса объединения, иначе это не имеет никакого смысла ни для него, ни для нас", – добавил депутат.

Кроме того, на просьбу прокомментировать слухи о возможном назначении на должность главы Одесской ОГА Игоря Кононенко или Антона Киссе Лещенко ответил:

"О Кононенко, я думаю, – это такая первоапрельская шутка, потому что этот человек – главный "смотрящий" от Порошенко в парламенте, в других органах власти, на государственных предприятиях – потому, конечно, никакой должности губернатора он занимать не будет, потому что его ресурс Порошенко использует совсем по другому назначению".

"Что касается претендентов других – я комментировать не могу. Думаю, что есть несколько кандидатур, их называли раньше – в частности, и депутатов. Кто это будет – это прерогатива президента и конкурсной комиссии", – добавил Лещенко.

На вопрос относительно Алексея Гончаренко он ответил, что тот может найти поддержку на Банковой, но будет ли назначен – депутат не знает.

"Конечно, относительно меня вопрос так не стоит. На сегодняшний день по мне возбуждено уголовное дело генпрокурором Луценко как форма сведения политических счетов и борьбы с теми-таки антикоррупционерами – я не думаю, что этот вопрос можно даже в юмористической форме обсуждать сейчас", – сказал Лещенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЛещенкоСаакашвилиОдесская областькадрыКононенко
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