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В Боснии арестовали подозреваемого в покушении на премьера Сербии

Вторник, 8 ноября 2016, 05:01

Полиция Боснии арестовала подозреваемого в причастности к оружию, которое обнаружили рядом с домом родителей премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщает Associated Press.

Мужчину задержали в городе Баня-Лука по просьбе сербской полиции. Его обвиняют в хранении и торговле оружием и взрывчатыми веществами.

Задержанный был передан боснийской прокуратуре для экстрадиции.

Как сообщалось, полиция Сербии обнаружила несколько ручных гранат, гранатомет и большое количество боеприпасов для автомата и снайперского оружия неподалеку от дома премьер-министра Александра Вучича.

Темы: Босния
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