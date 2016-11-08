Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета

Вторник, 8 ноября 2016, 11:28
ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета

Генпрокуратура заявляет, что Нацполиция не причастна к утечке видеозаписей, зафиксировавших подготовку убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос главы правления ЦПК Виталия Шабунина, текст которого есть у "Украинской правды".

"По факту утечки данных предварительного расследования проведено служебное расследование, материалы которого 14 сентября 2016 поступили в Генпрокуратуру и приобщены к уголовному производству. Во время служебного расследования не установлены факты разглашения данных предварительного расследования оперативными сотрудниками и следователями Нацполиции", - отмечается в ответе.

 

"Утечка информации (видеозапись с камер видеонаблюдения) произошла до их изъятия в установленном порядке правоохранительными органами во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Служебное расследование по факту утечки проводила Нацполиция по приказу главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Как известно, через два дня после убийства Павла Шеремета, СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видны исполнители, закладывающие взрывчатку под его машину. 

Нацполиция обнародовала эти видео только 4 августа.

В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что информация, которая появлялась в прессе в первые дни расследования, серьезно помешала следствию.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Дело Шеремета
Сын партизана, внук партизана, сам партизан. Памяти Павла Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: