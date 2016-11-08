ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета

Генпрокуратура заявляет, что Нацполиция не причастна к утечке видеозаписей, зафиксировавших подготовку убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос главы правления ЦПК Виталия Шабунина, текст которого есть у "Украинской правды".

"По факту утечки данных предварительного расследования проведено служебное расследование, материалы которого 14 сентября 2016 поступили в Генпрокуратуру и приобщены к уголовному производству. Во время служебного расследования не установлены факты разглашения данных предварительного расследования оперативными сотрудниками и следователями Нацполиции", - отмечается в ответе.

"Утечка информации (видеозапись с камер видеонаблюдения) произошла до их изъятия в установленном порядке правоохранительными органами во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Служебное расследование по факту утечки проводила Нацполиция по приказу главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Как известно, через два дня после убийства Павла Шеремета, СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видны исполнители, закладывающие взрывчатку под его машину.

Нацполиция обнародовала эти видео только 4 августа.

В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что информация, которая появлялась в прессе в первые дни расследования, серьезно помешала следствию.

Оксана Коваленко, УП