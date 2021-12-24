Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Шевченковский районный суд Киева продлил ночной домашний арест Андрею Антоненко до 24 февраля, но разрешил снять электронный браслет.
Источник: "Укринформ" в суде с комментарием судьи Оксаны Голуб
Прямая речь Голуб: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца – по 24 февраля 2022 включительно".
Детали: Адвокат Антоненко Дмитрий Круговый объяснил, что суд снял электронное средство контроля с Антоненко и сменил место домашнего ареста, поскольку обвиняемый сменил домашний адрес.
Также суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко до 24 февраля и продлил срок обязательства для Яны Дугарь.
Следующее заседание по делу было назначено на 21 января.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
- Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог. Юлии Кузьменко круглосуточный домашний арест заменили на ночной, она смогла вернуться на работу. 27 сентября суд уменьшил меру пресечения Антоненку с круглосуточного до ночного домашнего ареста.
- В ноябре суд продлил меру пресечения трём подозреваемым до 21 января.