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Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет

Пятница, 24 декабря 2021, 15:24
Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Фото: facebook-страница Анатолия Дыбеца

Шевченковский районный суд Киева продлил ночной домашний арест Андрею Антоненко до 24 февраля, но разрешил снять электронный браслет. 

Источник: "Укринформ" в суде с комментарием судьи Оксаны Голуб

Прямая речь Голуб: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца – по 24 февраля 2022 включительно".

Детали: Адвокат Антоненко Дмитрий Круговый объяснил, что суд снял электронное средство контроля с Антоненко и сменил место домашнего ареста, поскольку обвиняемый сменил домашний адрес.

Также суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко до 24 февраля и продлил срок обязательства для Яны Дугарь.

Следующее заседание по делу было назначено на 21 января.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог. Юлии Кузьменко круглосуточный домашний арест заменили на ночной, она смогла вернуться на работу. 27 сентября суд уменьшил меру пресечения Антоненку с круглосуточного до ночного домашнего ареста.
  • В ноябре суд продлил меру пресечения трём подозреваемым до 21 января.

Темы: Дело Шереметасуд
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