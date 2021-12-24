Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева продлил ночной домашний арест Андрею Антоненко до 24 февраля, но разрешил снять электронный браслет.

Источник: "Укринформ" в суде с комментарием судьи Оксаны Голуб

Прямая речь Голуб: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца – по 24 февраля 2022 включительно".

Детали: Адвокат Антоненко Дмитрий Круговый объяснил, что суд снял электронное средство контроля с Антоненко и сменил место домашнего ареста, поскольку обвиняемый сменил домашний адрес.

Также суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко до 24 февраля и продлил срок обязательства для Яны Дугарь.

Следующее заседание по делу было назначено на 21 января.

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