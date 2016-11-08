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Порошенко рассказал, чего ждет от американских выборов

Вторник, 8 ноября 2016, 12:26

Президент Петр Порошенко рассчитывает на ответственный выбор американского народа на президентских выборах.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Словении Борутом Пахором.

В то же время он заявил: "Мы довольны поддержкой американского политикума".

Также он рассказал, что между Любляной и Киевом будет восстановлено авиасообщение и заявил, что Украина ожидает одобрения Европарламентом безвизового режима в ноябре.

Как известно, в США сегодня проходит всеобщее голосование на выборах президента страны. Нынешний глава государства Барак Обама покидает свой пост после двух сроков президентства.

Украинская правда

Темы: Порошенковиборы
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