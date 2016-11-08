Порошенко рассказал, чего ждет от американских выборов

Президент Петр Порошенко рассчитывает на ответственный выбор американского народа на президентских выборах.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Словении Борутом Пахором.

П: розраховую на відповідальний вибір американського народу — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

Ми задоволені підтримкою американського політикуму. - Президент Порошенко, відповідаючи на питання журналістів — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

В то же время он заявил: "Мы довольны поддержкой американского политикума".

Также он рассказал, что между Любляной и Киевом будет восстановлено авиасообщение и заявил, что Украина ожидает одобрения Европарламентом безвизового режима в ноябре.

П: між Києвом і Любляною буде відновлено авіасполучення — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

Україна очікує на схвалення Європарламентом безвізу у листопаді - Президент pic.twitter.com/CPn3rGS3Hv — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

Как известно, в США сегодня проходит всеобщее голосование на выборах президента страны. Нынешний глава государства Барак Обама покидает свой пост после двух сроков президентства.

Украинская правда