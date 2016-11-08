Порошенко розповів, чого чекає від американських виборів
Президент Петро Порошенко розраховує на відповідальний вибір американського народу на президентських виборах.
Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу із президентом Словенії Борутом Пахором.
Водночас він заявив: "Ми задоволені підтримкою американського політикуму".
П: розраховую на відповідальний вибір американського народу— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Ми задоволені підтримкою американського політикуму. - Президент Порошенко, відповідаючи на питання журналістів— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Також він розповів що між Любляною і Києвом буде відновлено авіасполучення і заявив, що Україна очікує на схвалення Європарламентом безвізу у листопаді.
П: між Києвом і Любляною буде відновлено авіасполучення— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Україна очікує на схвалення Європарламентом безвізу у листопаді - Президент pic.twitter.com/CPn3rGS3Hv— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Як відомо, у США сьогодні проходить загальне голосування на виборах президента країни. Нинішній глава держави Барак Обама залишає свій пост після двох термінів президентства.
Українська правда