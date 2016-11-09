Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клинтон решила выступить с речью

Среда, 9 ноября 2016, 15:01

В среду в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву) экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратится с речью к американцам.

Как сообщает Daily Mail, это будет первое обращение с момента, когда ее поражение Дональду Трампу стала очевидным.

Она выступит из отеля в Нью-Йорке и будет говорить полчаса – до открытия бирж, которые рухнули после известия о победе Трампа.

Как известно, Клинтон отказалась обращаться к избирателям после поражения. Ее штаб сообщил, что она позвонила Трампу и поздравила его с победой.

Темы: КлинтонТрампСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Клинтон
Экс-президент США Клинтон: В 2011 году я понимал, что нападение Путина на Украину – вопрос времени
Умерла бывшая глава Госдепа США Мадлен Олбрайт
Билла Клинтона выписали из больницы
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: