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Экс-президент США Клинтон: В 2011 году я понимал, что нападение Путина на Украину – вопрос времени

Пятница, 5 мая 2023, 13:28

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году понял неизбежность нападения президента РФ Владимира Путина на Украину.

Слова Клинтона приводит издание Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам бывшего главы Белого дома, после холодной встречи с Путиным в швейцарском Давосе он понял, что российское нападение на Украину – это вопрос времени.

Клинтон вспоминает, что во время этой встречи Путин отверг Будапештский меморандум, заключенный его предшественником Борисом Ельциным при посредничестве США, который предусматривал уважение к территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала.

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году – за три года до того, как он захватил Крым, – что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: "Я не согласен с ним. И я его не поддерживаю. И я не связан им". И я знал, что с того дня это (нападение на Украину. – Ред.) было лишь вопросом времени", – сказал он.

Напомним, в апреле Клинтон заявлял, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

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В декабре того же года Соединенные Штаты также присоединились к Будапештскому меморандуму, который предусматривал обязательства России уважать территориальную целостность Украины.

Темы: СШАКлинтонПутин
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