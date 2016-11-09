ОБСЕ: на Донбассе резко увеличилось количество обстрелов

Руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан заявил о резком увеличении количества обстрелов в Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. В частности, это происходит в районе Широкино, Павлополь, Авдеевки, Светлодарска. Нарушение режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений, запрещенных Минскоми соглашениями", - сообщила Олифер о заявлении Апакана.

"Также по итогам отчета Апакана было поручено СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, украинской стороной и представителями ОРЛО решить все вопросы по безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом и открыть данный пункт пропуска к следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 23 ноября", - отметила Олифер.

Как известно, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.

Украинская правда