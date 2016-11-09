Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не хочет пускать Лутковскую в СИЗО Крыма

Среда, 9 ноября 2016, 21:39

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российский МИД, а также органы следствия и уголовно-исправительной системы пока не поддерживают визит украинского омбудсмена Валерии Лутковской в СИЗО в Крыму.

Как сообщает РИА Новости, ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине.

Лутковская уточнила, что речь идет о заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до аннексии Крыма Россией.

Сообщалось, что Лутковская готова выехать в Крым сразу же после получения положительного ответа от российской коллеги.

"Вопросы о посещении учреждений органов уголовно-исполнительной системы Лутковской как уполномоченной по правам человека украинской Рады, зависят не от меня, а от соответствующих органов уголовно-исполнительной системы, МИДа и органов следствия, если речь идет о СИЗО. Я пока такой поддержки не встретила", — сказала Москалькова журналистам.

Темы: КрымСИЗО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: