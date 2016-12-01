Украина не будет бить по Крыму – Полторак

Украина не собирается наносить удар по Крыму в случае нанесения Россией ракетного удара во время учебных стрельб над Черным морем.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в комментарии "Украинским новостям".

"Нет (не планируем наносить удар по Крыму). У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму", – заявил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия может составлять угрозу для Украины.

"От России можно ожидать чего угодно. Она непредсказуема", – сказал он.

"Те учения, которые мы проводим, мы проводим на своей территории и не нарушаем никакого международного права", – заявил Полторак.

Глава Минобороны сообщил, что каждый час получает доклад с учений, и пока все идет в плановом режиме.

Как известно, 1 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины начали учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем.

В рамках проведения испытаний боевой обслуги подразделений зенитных ракетных войск отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитированными) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

Состоялось 16 успешных пусков украинских ракет.

Учения продолжат и 2 декабря.

Россия угрожала Украине ударом в ответ в случае, если в воздушном пространстве вблизи аннексированного Крыма появятся украинские ракеты, которые будут составлять ей угрозу.