На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

В воскресенье на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений".

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Детали: На востоке по всем направлениям наступления врага (Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском) продолжаются горячие бои, без изменения положений.

"На Бахмутском направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск. На северном фланге бои без изменения положений", - отметила Маляр.

На юге на направлениях наступления сил обороны – Мелитопольском и Бердянском – продолжаются горячие бои.

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"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий. Активная работа Сил обороны таврического направления продолжается", - говорится в сообщении.