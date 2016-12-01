Полторак: Учения рядом с Крымом не связаны с намерениями НАТО

Проведение учений Воздушных сил ВСУ с ракетными стрельбами на юге страны являются плановым мероприятием и не связано с намерением НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



"Эти учения Воздушных сил никак не связаны с намерением НАТО усилить свою группировку в Черноморском бассейне. В Альянсе видят угрозы, видят перераспределение военных мощностей Российской Федерации в Крыму, наращивание сил. Поэтому они адекватно реагируют, наращивая группировку именно в Черном море", - сказал он.

При этом Полторак подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с НАТО в этом направлении.



"Но я думаю, что это возможно после согласования, после того, как будет принято стратегическое решение странами, которые входят в Альянс. Мы самостоятельно такое решения принять не можем", - отметил он.

Как известно, 26 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.