ФСБ заявила, что задержала диверсанта, который подорвал газопровод в Крыму

Газопровод повредили в Кореизе (Большая Ялта), фото из Телеграма Mash

Федеральная служба безопасности Российской Федерации утверждает, что украинские спецслужбы стоят за июньским взрывом газопровода в поселке Кореиз в оккупированном Крыму и что задержан диверсант, который якобы признал свою причастность к этому.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Силовики задержали гражданина России, который в июне "по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод" в крымском поселке Кореиз.

Сообщается, что задержанный "дал признательные показания".

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Кроме того, у него якобы нашли 2 кг взрывчатки.

ФСБ РФ завела дело по статье о теракте.

23 июня СМИ сообщали о взрыве газопровода в пгт Кореиз, тогда 500 абонентов остались без газа.