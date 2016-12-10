Сытник: у Онищенко не один паспорт

Народный депутат Александр Онищенко имеет не одно гражданство.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Зеркалу недели".

"Мы точно знаем, что у него не один паспорт, но для возможности дальнейшего успешного задержания и экстрадиции пока ничего не будем говорить", - сказал он.

Комментируя информацию издания о том, что Онищенко получил греческий паспорт на фамилию Anichidis, Сытник сказал: "Эту фамилию я слышал".

Как сообщалось, 1 декабря начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук заявил, что Онищенко получил паспорт гражданина России и согласился на сотрудничество со спецслужбами этой страны для дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у Онищенко паспорта гражданина Греции.

Украинская правда