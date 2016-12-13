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РФ выплатит обвиняемому по делу об убийстве Немцова €6 тыс

Вторник, 13 декабря 2016, 05:05

Замминистра юстиции России Георгий Матюшкин и ЕСПЧ заключили соглашение о досудебном урегулировании, в соответствии с которым РФ добровольно выплачивает компенсацию одному из обвиняемых по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова — Темирлану Эскерханову.

Об этом пишет "Коммерсант".

Адвокат Роза Магомедова заявила, что Эскерханов предъявил властям России с десяток претензий. В первую очередь они касались Басманного райсуда, который слишком долго не назначал рассмотрение жалоб обвиняемого на арест и его продление в Мосгорсуде.

Жалоба Эскерханова благодаря усилиям Магомедовой была надлежащим образом составлена, передана в ЕСПЧ и коммуницирована судом. Однако до обсуждения претензий по существу дело так и не дошло. В ситуацию вмешался заместитель министра юстиции России Георгий Матюшкин, представляющий РФ в ЕСПЧ и наделенный полномочиями принимать решения от имени ее правительства.

В заявлении Матюшкина говорится,  что Россия признает, что Эскерханов "содержался в изоляторах N6 и N1, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям ст. N3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека". Кроме того, Матюшкин признал также, что и сроки рассмотрения жалоб Эскерханова "не соответствовали" изложенным в Конвенции нормативам.

В качестве "справедливой компенсации за нанесенный ущерб" замминистра от имени правительства России предложил ЕСПЧ для автора жалобы €6 тыс., которые обещал выплатить в рублях по курсу Центробанка России в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.
По словам Магомедовой, Эскерханов и его родственники пока размышляют над предложением Матюшкина, но скорее всего, оно будет ими принято.

"Коммерсант" отмечает, что по примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, в том числе предполагаемый киллер Заур Дадаев. По данным источников, их жалобы написаны словно под копирку, таким образом, и они могут рассчитывать на досудебные компенсации.

Как известно, оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Организатором преступления следствие назвало Руслана Мухудинова - бывшего водителя одного из обвиняемых, а заказчиками - неких "неустановленных лиц".

Пятеро обвиняемых в его убийстве - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев - вину в суде не признают.

Темы: РосcияНемцов
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