Экспертиза подтвердила образцы подписи Охендовского - Сытник

Подозрение председателю ЦИК Михаилу Охендовскому было объявлено после проведения экспертизы образцов его подписи.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

"Честно говоря, такое дело очень непростое. Очень долговременная экспертиза образцов подписи господина Охендовского. Обычно эта экспертиза проста. Она делается буквально за несколько дней. Но почему-то именно по этому делу эксперты очень долго давали нам этот вывод. Но дали этот вывод положительный. Поэтому соответственно с учетом этого заключения и собранных всех доказательств, было объявлено подозрение", - сказал Сытник.

Комментируя ходатайство Охендовского о прекращении производства против него, директор НАБУ сказал: "Данное ходатайство будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством, и будет дан ответ господину Охендовскому".

Он подчеркнул, что "по мнению и детективов, и прокуроров, у следствия достаточно доказательств, которые дают основания для объявления этого подозрения".

Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00, после чего заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее председатель ЦИК заявил ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении себя из-за "ничтожности почерковедческой экспертизы". Он добавил, что имеет достаточно аргументов для опровержения всех утверждений, содержащихся в сообщении о подозрении.

Украинская правда