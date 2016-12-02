Боец АТО убил командира и перешел на сторону боевиков – штаб
В четверг боец АТО совершил тяжкое преступление, после чего перешел на сторону боевиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб АТО.
Подробности происшествия и совершенного преступления не сообщаются, однако волонтер Роман Доник уточняет, что речь идет о перебежчике из 93-й бригады.
"Сам из Одессы. Русский. Дождался когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом (не простое это дело человека ножом добить) командира взвода. Собрал оружие и гранатометы, сел в бэху (БМП – ред.) и пытался уйти на ту сторону", – сообщил он.
По словам Доника, БМП удалось отбить с помощью минометов, однако сам преступник сумел сбежать и перейти на сторону противника.
По его мнению, в этой ситуации виноват военкомат, психологи и контрразведка, которые не заметили потенциальных сепаратистских наклонностей у бойца.
Пресс-секретарь по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на ежедневном брифинге 2 декабря также сообщил, что в Новотошковском (Луганская область), на Бахмутской трассе солдат убил сержанта и сбежал на БМП. Он пытался убежать через линию размежевания и спрятаться на оккупированной территории, однако попал в ДТП – и дальше пошел пешком, прихватив пулемет.
Этот инцидент расследует военная прокуратура
Лысенко отметил, что информация Луганской ВГА об атаке противника не соответствует действительности.
Как известно, в пятницу Луганская военно-гражданская администрация сообщила без подробностей, что один украинский военнослужащий погиб вследствие вторжения диверсионно-разведывательной группы боевиков.
Украинская правда