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Бойцов, погибших на Светлодарской дуге, не пытали – экспертиза

Понедельник, 26 декабря 2016, 20:37
Бойцов, погибших на Светлодарской дуге, не пытали – экспертиза

Переданные украинской стороне тела двух погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны.

По результатам экспертизы специалисты Днепропетровского морга установили, что военнослужащие погибли от полученных пулевых ранений, несовместимых с жизнью.

Согласно данным экспертизы, при осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано.

Одного из военнослужащих идентифицировал его боевой побратим, другого – жена.

Как известно, 25 декабря в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Украинская сторона также передала тела двух погибших боевиков.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей, отмечают в Минобороны.

Еще позже в штабе АТО подтвердили его гибель.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.

Позже подтвердилась информация, что один боец Вооруженных сил Украины тогда попал в плен, до этого он считался пропавшим безвести.

Журналисты и волонтеры сообщали, что боевики рассылают фото и видео трёх человек, взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории.

Темы: АТОМинобороны
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