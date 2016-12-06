Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове задержан боевик "ЛНР/ДНР"

Вторник, 6 декабря 2016, 02:59

Сотрудники спецслужб Молдовы задержали 22-летнего гражданина Молдовы, жителя Флорештского района, который подозревается в участии в войне на Донбассе на стороне сепаратистов.

Об этом сообщается на сайте Службы информации и безопасности (SIS) Молдовы, передает DT.ua.

"Во время следственных мероприятий задержанный полностью признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сообщили в службе информации и безопасности Молдовы. 

По данным ведомства, граждане Молдовы все чаще попадают под подозрение в участии в наемнических операциях. 

"В этом контексте SIS предупреждает граждан о серьезности и опасности участия в вооруженных конфликтах, военных действий или иных насильственных действий, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства", - отмечается на сайте службы. 


Темы: МолдоватерроризмЛНРДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: