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ЕС смягчил условия выплаты долгов для Греции

Вторник, 6 декабря 2016, 05:47

Брюссель одобрил меры помощи экономике Греции.

Об этом пишет DW.com.

Министры финансов стран-членов ЕС одобрили ряд мер, призванных помочь экономике Греции справиться с увеличением выплат по процентам. Помимо прочего, продлены сроки по выплате части долгов.

Как сообщил комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московичи, достигнутая договоренность будет иметь "решающее значение для способности Греции обслуживать свои долги".

Ранее, в середине 2015 года, европартнеры пришли к соглашению о выделении Греции третьей программы помощи в размере 86 миллиардов евро. В мае 2016 года министры финансов согласились на короткое время освободить Афины от уплаты процентов. О дальнейших послаблениях при обслуживании долга речь может зайти лишь в середине 2018 года.

По мнению директора Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клауса Реглинга, достигнутые договоренности являются "важным шагом к улучшению способности Греции обслуживать свои долги". Все это может привести к тому, что общий долг Греции к 2060 году может сократиться на 20 процентов по отношению к ВВП. В настоящий момент долги Греции составляют 315 миллиардов евро, что соответствует 180 процентам в сравнении с ВВП.

Ранее в октябре ESM одобрил перечисление Греции очередного транша кредита в размере 2,8 миллиарда евро. Совет директоров фонда принял это решение на основании того, что Афины постоянно демонстрируют прогресс в проведении необходимых реформ.

Темы: ГрецияЕСкредит
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