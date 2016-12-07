Укрзализныця назначила дополнительные поезда на зимние праздники

Укрзализныця открыла продажу билетов уже на 18 дополнительных поездов на 125 рейсов в популярных направлениях.



Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



"Благодаря этому Укрзализныця дополнительно предложила пассажирам 172,6 тыс. мест в поездах", - сказано в сообщении.



"Сейчас на период с 23 декабря по 10 января уже назначены дополнительные поезда: Киев – Львов, Киев - Ковель, Киев - Львов, Николаев - Киев, Киев - Одесса, Киев - Днепр, Киев - Мариуполь, Одесса - Львов, Одесса - Ужгород, Одесса - Харьков, Днепр - Ивано-Франковск, Запорожье - Днепр - Львов, Днепр - Львов, Харьков - Ужгород, Львов - Ивано-Франковск, Харьков - Львов, Львов - Ужгород, Киев - Харьков.



Как известно, ранее Укрзализныця сообщала об открытии продажи билетов на 13 дополнительных поездов на рейсы, приходящиеся на зимние праздники.



Украинская правда