Савченко: Опубликованные списки пленных сейчас некорректны

Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться.

Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", - говорит Савченко.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

"В дальнейшем, действительно, эти списки должен был президент Украины послать всем президентам, их нужно было распространить среди мировых политиков и сказать, что это те люди, поименно, которые идут по обмену в минских договоренностях, в первую очередь эти списки должны быть направлены "нормандской четверке ", и почему Россия до сих пор не выполнила эти условия. Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - говорит она.

Савченко считает, что хоть государство негативно относиться к публикации списков, это заставило их работать над освобождением украинских пленных.

"Все службы, которые поддерживают или подчинены президенту, они не могут говорить о моих действиях хорошо, они всегда будут критиковать. Но, по крайней мере, это заставляет людей говорить, это заставляет людей работать", - добавила Савченко.

Как сообщалось, 10 января, нардеп Надежда Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести.