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Тука: в следующем году Украина вернет Донбасс

Понедельник, 2 января 2017, 09:44

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской ОВГА Георгий Тука считает, что в следующем году Украина вернет Донбасс.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс", - написал он в колонке для "Нового времени".

Тука констатировал, что на сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях.

"Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года", - считает замминистра.

При этом он подчеркнул, что Украине критически важно сохранить поддержку Европы и США.

По словам Туки, есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. Он считает, что РФ не видит эти территории в своем составе.

Замминистра предлагает сравнить деятельность российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.

"На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - считает он.

"Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности", - написал Тука.

Темы: ТукаДонбасс
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