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В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют "экстремизм"

Четверг, 26 января 2017, 08:43
В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют экстремизм
Facebook

Власти аннексированного Россией Крыма 26 января задержали в Бахчисарае адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом сам юрист сообщил во время видеотрансляции в Facebook, передает "Радио Свобода".

"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву", – сообщил Курбединов.

На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".

Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".

После этого трансляция перерывается.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк информирует, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.

По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".

Также обыск проводят у Курбединова дома.

"Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", – пишет Наумлюк.

Силовики не хотели пускать адвоката на обыск, под домом стоит автозак.

Решение по Курбединову будет принимать Железнодорожный райсуд Симферополя.

Его  обвиняют в распространении экстремистских материалов.

У суда собрались люди, чтобы поддержать Курбединова.

Утром 26 января в Бахчисарае представители Федеральной службы безопасности РФ пришли с обыском домой к Сейрану Салиеву, именно к нему ехал адвокат Эмиль Курбединов.

По сообщению Курбединова, Салиев – это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".

"Его мама -Зодие Салиева ветеран национального движения.", – добавил адвокат.

Курбединов написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ (адвоката) Николая Полозова".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Алена Рощенко, УП, обновлено

Темы: Крымправа человека
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